La Cour autorise encore l’abattage des cerfs de Longueuil

Décidément les cerfs du parc Michel-Chartrand à Longueuil doivent vivre des émotions en montagnes russe car leurs amis, les opposants à l’abattage des cerfs du parc Michel-Chartrand de Longueuil ont été déboutés ce jeudi par la Cour d’appel du Québec. Le juge Robert M. Mainville a en effet rejeté la demande d’appel du Cabinet Goldwater, Dubé.



En aout dernier la Cour supérieure avait statué que « la Ville [de Longueuil] et le MFFP [ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs] ont tout mis en place afin que l’opération de chasse contrôlée à l’arbalète s’exécute dans le respect de la sensibilité des cerfs ».

Aujourd’hui le juge Mainville maintient la même ligne.

Pas question non plus de déplacer les cervidés en surnombre certains experts prétendent que les animaux vivraient un stress.

Dans un bref communiqué la mairesse de Longueuil Catherine Fournier s’est dit satisfaite du jugement et précise que la Ville ira de l’avant avec l’abattage des bêtes dans le cadre d’une opération de mise à mort par arbalète, probablement cet automne.

Pour l’heure ni Maitre Goldwater ni le directeur général de l’organisme Sauvetage Animal Rescue n’ont commenté la décision de la cour.