La campagne du coquelicot est lancée

Le maire de Boucherville, Jean Martel, accompagné des membres de la Légion Royale Canadienne, Filiale 266 Pierre-Boucher, a procédé au lancement de la campagne du Coquelicot 2023 qui se tiendra du 27 octobre au 11 novembre prochains.



La sollicitation se fera dans les commerces de Boucherville (Costco, IKEA, Métro – Fort-St-Louis et Sabrevois, Tim Hortons et Banque de Montréal), de Varennes (IGA, Tim Hortons, Jean Coutu et Banque de Montréal), et de Verchères. Les dons sont laissés à la discrétion des donateurs.



Les sommes recueillies serviront à venir en aide aux vétérans et à leurs familles dans le besoin. De plus, la Légion remet des dons à des organismes communautaires et aux trois corps de Cadets du milieu.



La cérémonie protocolaire du Jour du Souvenir se tiendra à la Place de la Paix, le samedi 11 novembre à 11 h00. Une parade des Corps de Cadets et de d’autres corps d’armée s’y déroulera, suivie du dépôt des couronnes commémoratives.