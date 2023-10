Une hausse de taxes qui ne dépassera pas 5,2 % à Longueuil !

Les contribuables de la Ville de Longueuil doivent s’attendre à un compte de taxes 2024 sucré et salé car les revenus sont en baisse et les finances sont « dans le rouge ». Selon les estimés de l’administration Fournier, le manque à gagner se chiffre, actuellement à environ 14 millions de dollars.

Le vice-président du comité exécutif et responsable du comité des finances, Jonathan Tabarah a promis que l’augmentation de taxes ne dépasserait cependant pas l’inflation qui est de 5,2 %.

Malgré cette perspective qui n’est pas nécessairement une bonne nouvelle, la direction a déjà demandé à tous les services de la Ville de couper dans les budgets ou de repousser des dépenses d’ici à la fin de l’année pour minimiser les déficits anticipés.

Ce sont les revenus des droits de mutation qui font très mal à Longueuil. Une chute de 50 % par rapport à 2022 soit un manque à gagner de 33,8 millions $.

« La Relève » le publiait justement la semaine dernière, une nouvelle à l’effet que la construction est en baisse de 80 % à Longueuil depuis trois ans.

« On a déjà eu des rationalisations ces dernières années, on fonctionne sur des budgets très maigres, il n’y a plus de gras dans nos budgets, on est rendus dans le cartilage », a indiqué au quotidien La Presse Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et responsable des finances.

Outre le manque à gagner provenant des revenus de taxes de mutation, Longueuil tout comme les autres municipalités doit absorber des hausses de couts, que ce soit pour disposer des neiges usées, pour les contrats de colmatage des nids de poule, pour les produits chimiques ainsi que pour les couts reliés aux achats de matériels pour la cybersécurité .

Cela dit, parce que les villes ne peuvent légalement faire de déficits budgétaires, Longueuil devra également piger dans ses surplus de 2022 pour équilibrer son prochain budget.

Rappelons que les contribuables de Longueuil ont subi des hausses de taxes de 3,4 % en 2022 et de 5,6 % en 2023.