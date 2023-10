Conférence de la SHIP : femmes du pays, c’est votre tour…

Les femmes qui ont bâti ce pays, qui ont lutté pour leurs droits, qui ont sué dans les usines et éduqué des millions d’enfants, ces femmes seront le sujet de la prochaine conférence historique de la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP). C’est une invitation à découvrir un passionnant récit de l’histoire des femmes au Québec, depuis les débuts de la colonie jusqu’à l’aube de la Première Grande Guerre.

La conférencière invitée, Joëlle Thérien, titulaire d’une maîtrise en histoire appliquée de l’Université du Québec à Montréal, s’intéresse à la vie et au parcours parfois éprouvant qu’ont connus les femmes de la Nouvelle-France et du Bas-Canada, qu’elles soient autochtones ou non, laïques ou religieuses, ouvrières ou de la haute société.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 25 octobre à 19 h 30, à la salle Pierre-Viger de l’hôtel de ville de Boucherville, 500 rue Rivière-aux-Pins, Boucherville. Entrée : gratuite pour les membres de la SHIP, 10 $ pour les non-membres. Réservez dès maintenant en écrivant à : rivest60@gmail.com.