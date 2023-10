Un événement des plus appréciés de Sentiers vélo Mont Saint-Bruno!

Sentiers vélo Mont Saint-Bruno tenait son événement de fin de saison au sentier de vélo de montagne du Parc Desrochers, le dimanche 15 octobre dernier.



L’organisme à but non lucratif invitait les gens à venir rouler, manger des hot-dogs et surtout s’amuser alors qu’on proposait aux participants des petites courses amicales, des jeux et des surprises. Des partenaires de l’Académie Cycliste du Québec était également présents pour donner des conseils et initier les personnes intéressées aux techniques de base en vélo de montagne afin de rouler en toute sécurité. Tous les âges et tous les niveaux étaient les bienvenus.



Malgré la météo incertaine, plusieurs membres et leur familles sont venus à cette “ride festive”, dont le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, et le conseiller du district, Sylvain Dubuc, qui sont venus témoigner de leur appui envers le développement de ce sport. Les responsables de l’activité ont remercié tous les participants et ils ont ajouté avoir déjà hâte de voir tout le monde au prochain événement.