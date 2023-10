Les films cultes de l’Halloween sont en vedette à la Traverse de l’épouvante à Sainte-Julie!

Soyez avertis! À Sainte-Julie le samedi 28 octobre, les personnages de films et de séries comme The Walking Dead, Freddy et Chucky « sortiront » du petit ou du grand écran et ils viendront vous donner des frissons de plaisir et/ou de peur! Amenez un flacon d’eau bénite, ça peut toujours être utile!…

La Traverse de l’épouvante est de retour pour une quatrième édition et elle se tiendra samedi prochain, de 17 h 30 à 21 h, au parc Armand-Frappier situé à l’arrière de l’aréna. Une fois sur place, les participants se rendront compte qu’ils ont pénétré dans un univers inhabituel ayant pour thème « Films cultes d’Halloween » alors qu’ils verront entre autres des membres de la famille Adams ou Harry Potter… Aussi, les plus braves pourront s’aventurer dans la Zone frayeur et frisson où ils rencontreront des personnages de films et de séries comme The Walking Dead, Freddy et Chucky…

Question de vous donner un avant-goût de l’Halloween, des bonbons seront distribués lors du parcours qui sera animé par des professionnels et des bénévoles. Il est à noter que l’événement est gratuit, qu’il se tiendra beau temps, mauvais temps, et qu’aucune inscription n’est requise. Les gens sont invités à garer leur véhicule à l’aréna, dans le stationnement incitatif et dans les rues entourant le parc.

Les citoyens à besoins particuliers pourront réaliser le parcours de 17 h à 17 h 30, alors que les animations et la musique d’ambiance seront adaptées. Les participants doivent confirmer leur présence pour cette plage horaire à loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca.

Bien sûr, plus on est de « monstres » et plus on s’amuse, alors ceux qui souhaitent participer à l’activité comme bénévoles sont invités à contacter le Service des loisirs à loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 450 922-7122. Plusieurs postes sont disponibles, soit aides au montage et au démontage de décor, maquilleurs, préposés aux entrées, bénévoles costumés, distributeurs de breuvage et préposés aux stationnements.

Habillez-vous chaudement, mais vous risquez d’avoir quand même des frissons!…





Et puisque la Semaine québécoise de la réduction des déchets se déroulera du 21 au 29 octobre, la Ville de Sainte-Julie vous invite à réutiliser vos citrouilles. Pour découvrir de nouvelles recettes, des faits saillants sur les décorations, les emballages et les citrouilles, consultez la chronique Info-Enviro disponible dans l’Info-Julievillois du mois d’octobre à la page 6.