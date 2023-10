30 familles d’accueil recherchées en Montérégie

Une trentaine de familles d’accueil sont activement recherchées en Montérégie pour accueillir des jeunes âgés de 0 à 17 ans suivis par la Direction de la protection de la jeunesse. Les personnes seules, en couple ou ayant déjà des enfants peuvent devenir famille d’accueil, et ce, peu importe leur profession.



Les familles d’accueil viennent en aide à des enfants qui ont pu être victimes de négligence, de rejet ou d’abus physique et qui vivent avec certains troubles de comportement ou d’attachement. Chaque jeune est suivi par un intervenant psychosocial et un intervenant accompagne également chaque famille d’accueil au quotidien. Celles-ci reçoivent aussi de la formation ainsi qu’une forme de rémunération.



« Je suis famille d’accueil depuis 2012 et c’est tellement une belle expérience! Les jeunes que j’accompagne sont des adolescents et je les accompagne jusqu’à la majorité. Mon but est de leur donner des outils afin qu’ils puissent affronter la vie d’adulte après! Ceux qui sont partis reviennent me voir, on mange ensemble ou ils m’appellent. C’est très positif comme expérience. » – Maïmouna Kébé, famille d’accueil



Pour tout savoir sur le processus de recrutement, les ressources disponibles et la réalité des familles d’accueil, visitez familledaccueilmonteregie.com. Les personnes intéressées sont invitées à faire le premier pas dès aujourd’hui en s’inscrivant à une séance d’information en téléphonant au 1 866 420-1584. Pour un projet d’adoption, il est possible de téléphoner au 1 800 641-4315 poste 14788.