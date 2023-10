Varennes frôle la perfection avec une note de 94 % pour le programme BiblioQUALITÉ

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec ont décerné un score de qualité de 94 %, soit un ruban 5 à la Bibliothèque de Varennes pour l’amélioration continue des services qui sont offerts à la clientèle.



« Je félicite l’ensemble des employées et employés du Service art, culture et bibliothèque de la Ville pour leur travail. Les Varennois peuvent compter sur une équipe dynamique qui offre des services de grande qualité. Votre conseil municipal vous appuiera dans vos efforts pour atteindre le sommet! », affirme le maire Martin Damphousse.



Le programme BiblioQUALITÉ, qui en est à sa deuxième édition, reconnaît sur une base objective et durable les efforts d’investissements faits par les municipalités dans leurs bibliothèques publiques.



La bibliothèque a obtenu une note globale de 94 % pour l’ensemble des services offerts à la population en 2022. Cette reconnaissance a été obtenue selon l’évaluation de cinq indicateurs : les dépenses d’acquisition, les heures d’ouverture, la superficie, les places assises et les ressources humaines (personnel à temps complet, bibliothécaires et techniciens).



Pour plus d’informations sur le programme et ses objectifs, visitez le biblioqualite.ca