Soccer: les U17de Boucherville sacrés champions de la Coupe interrégionale

Deux équipes de Boucherville étaient en finale de la Coupe interrégionale à Drummondville le weekend des 7 et 8 octobre. Vainqueur de leurs catégories respectives au terme de la saison régulière, les joueurs et joueuses de Boucherville ont eu à affronter les meilleurs de la province.

Les U17 M qui évoluaient dans une catégorie supérieure ont bouclé une formidable saison en gagnant la finale face au CS de la Haute Saint-Charles au tir de barrage. Ce groupe qui a remporté le championnat a également décroché la médaille de bronze en série avant de remporter le titre de meilleure équipe de la province en AA.

Les filles du U18 du CS Boucherville n’ont pas démérité en finale face au CS Boréal Rouyn Noranda à l’occasion de cette fin de semaine réservée aux finales. Elles sont tombées les armes à la main au tir de barrage. Les joueuses de Boucherville avaient auparavant réussi le difficile pari de réaliser le doublé championnat-série.

« Toutes nos félicitations aux joueurs, aux personnels techniques et parents qui ont contribué à la réussite de ces équipes cette saison. Les joueurs et joueuses ont mouillé le maillot durant la saison et c’est mérité ! C’est une énorme fierté pour le club et la ville de Boucherville de voir nos jeunes triompher à ce niveau. », a confié le directeur sportif, Vincent Orsida

A la faveur, de ces performances, le CS Boucherville sera en compétition chez les U21 en AAA à l’été 2024. Les équipes féminine et masculine s’entraînent déjà en vue de leur baptême de feu dans cette catégorie.