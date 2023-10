Sainte-Julie a assujetti plusieurs immeubles à un droit de préemption

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 17 octobre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

• Le droit de préemption permet à une municipalité d’égaler une offre d’achat soumise au propriétaire pour la vente de son immeuble sur lequel celle-ci avait indiqué vouloir exercer ce droit. Ainsi, la Ville évite les situations où un immeuble représentant un intérêt pour elle ne soit vendu à un tiers, sans qu’elle n’en soit préalablement informée. Le 17 octobre dernier, le conseil a assujetti plusieurs immeubles à un droit de préemption par la Ville, soit le 487, avenue Jules-Choquet, à des fins d’espace public, parc et milieu naturel et d’implantation et agrandissement d’un immeuble municipal; le 570, boulevard Saint-Joseph, à des fins d’espace public, parc et milieu naturel et d’implantation et agrandissement d’un immeuble municipal; le 1686, rue Principale, à des fins d’implantation et agrandissement d’un immeuble municipal et de conservation d’immeuble d’intérêt patrimonial.

• Les élus ont accepté de créer le comité du 175e anniversaire de Sainte-Julie et de nommer au sein de celui-ci les conseillers municipaux Josée Marc-Aurèle, Sylvain Dubuc, Eric Faucher et de nommer Lucie Bisson à titre de membre substitut.

• La Ville a autorisé une demande d’aide financière pour l’initiative de Rénovation de bâtiments de loisirs, un programme de la Fédération canadienne des municipalités, pour la réalisation d’une étude de faisabilité visant la réduction des gaz à effet de serre émis par six de ses bâtiments.

• Le conseil a accepté d’appuyer la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes municipales déposée par L’Envolée, centre d’action bénévole à la Commission municipale du Québec, pour l’immeuble au 695, montée Sainte-Julie.

• La Municipalité a fait savoir que le Règlement 1285 visant à améliorer l’offre de logements abordables sera présenté pour adoption à une séance distincte du conseil.

• Les élus ont aussi précisé que le Règlement 1305 autorisant le paiement des coûts des travaux d’éclairage sur le boulevard des Hauts-Bois pour un montant de 175 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin sera présenté pour adoption à une séance distincte du conseil.