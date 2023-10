Entrave à la circulation sur la route Marie-Victorin du 16 au 27 octobre: détour à prévoir

La Ville de Varennes désire vous informer que des travaux d’excavation auront lieu sur la route Marie-Victorin face au futur bâtiment Lexia, situé au 2085, Marie-Victorin, du 16 au 27 octobre 2023.



À cette fin, il y aura entrave à la circulation sur la route Marie-Victorin face à la rue Beauregard. La circulation sera maintenue en direction Ouest seulement (vers Boucherville).



Un chemin de détour sera mis en place par la rue de l’Aqueduc, le boulevard René-Gaultier et la rue Saint-Eugène concernant la direction Est (vers Verchères). Les accès aux commerces, aux résidences et à la rue Sainte-Anne sur la route Marie-Victorin vers la direction Est seront maintenus.



L’accès à la rue Beauregard est possible par la rue Sainte-Anne ou par la route Marie-Victorin sur la voie en direction Ouest.



Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer avec nous au 450 652-9888, poste 1200 ou à genie@ville.varennes.qc.ca. Pour votre sécurité, nous vous rappelons de constamment faire preuve de prudence aux abords des chantiers et de suivre la signalisation qui sera installée pour vous indiquer le chemin de détour à privilégier.