Boisé du Tremblay : un nouveau site de plein air est inauguré

Un nouvel endroit dédié à la pratique d’activités de plein air comme la marche, la course à pied, et l’observation de la nature a été inauguré mardi dernier. Le site est situé dans la réserve naturelle du Boisé-Du Tremblay, à Boucherville, et est la propriété de Nature Action Québec.

Le lieu qui était une ancienne piste d’équitation était fortement dégradé. Il a été restauré et aménagé à l’été 2022 grâce à un investissement de plus de 870 000 $. Aujourd’hui, le site abrite plusieurs espèces floristiques et fauniques, dont des espèces protégées, telles que la rainette faux-grillon de l’Ouest et le Goglu des prés.

Les travaux réalisés comprennent l’ajout au réseau de sentiers existant d’une boucle de 0,5 km de sentier balisé en poussière de pierre, et cinq aires d’observation et d’interprétation. Des visites autoguidées du parcours nommé « L’Harmonie du boisé » peuvent d’ailleurs être faites puisque les panneaux d’interprétation portent des codes QR à scanner sur téléphone cellulaire ou tablette. Ils renseignent sur cinq espèces et leurs cycles de vie.

L’aménagement comprend aussi un nichoir à hirondelles rustiques de démonstration, une aire d’accueil avec des bancs en gabion pour des présentations à l’extérieur auprès de groupes de visiteurs, et deux tables à pique-nique couvertes. Des zones de plantation pour freiner l’établissement des espèces végétales exotiques envahissantes ont également été réalisées. Ainsi, plus de 619 arbres et arbustes ont été plantés.

Dans une prochaine phase, le sentier sera relié aux autres promenades situées dans les autres parties du boisé à Boucherville et à Longueuil.

Le projet permet à Boucherville de s’approcher des objectifs provinciaux de protection de 30 % des milieux naturels au Québec d’ici à 2030.

L’accès au sentier est situé au 300, chemin d’Alençon, Boucherville.