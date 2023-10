Les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière (influenza) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est ont débuté et fonctionneront encore cette année sur rendez-vous seulement.

Le vaccin est gratuit pour l’ensemble de la population. Les personnes vulnérables ou à risque sont invitées à prendre rendez-vous dès maintenant sur Clic Santé ou encore, en appelant au 1 877 817-5279. Il est également possible de recevoir le vaccin contre la COVID-19 en même temps que le vaccin contre l’influenza.

Les Points de service locaux du CISSS de la Montérégie-Est : Région de Longueuil : Espace Rodi, 1136, boul. Marie-Victorin Région de Sorel-Tracy : Salle Jani-Ber, 80, rue Plante Région de Saint-Hyacinthe : Galeries Saint-Hyacinthe, 3200, boul. Laframboise (près du Buropro – Porte 4) Région d’Acton Vale : Centre sportif, 1505, 3e Avenue Région de Beloeil : Mail Montenach, 540, boul. Sir-Wilfrid-Laurier (près du Canadian Tire) Certaines municipalités seront visitées par des cliniques mobiles dès novembre. Ces dates seront bientôt ajoutées sur Clic Santé.

Distribution de tests rapides

Rappelons que les tests de dépistage rapide de la COVID-19 sont disponibles gratuitement dans les Points de service locaux pour la population. Leur distribution en pharmacie est réservée aux clientèles vulnérables. Des boîtes de tests sont également accessibles dans les établissements scolaires et les services de garde éducatifs à l’enfance