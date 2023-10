Point Cardinal: Un projet immobilier de 40 M $ à Saint-Amable

«Point Cardinal », un projet immobilier structurant de l’ordre de 40 M$ prendra forme au cours des prochains mois dans la municipalité de Saint-Amable.

Le projet, assurément le plus ambitieux qu’aura connu Saint-Amable depuis que la ville existe proposera 72 condos locatifs résidentiels, 14 suites commerciales locatives destinées aux commerces de proximité, plus de 70 de bornes de recharge pour véhicules électriques, 565 mètres de piste cyclable et aire piétonne, des bicibornes et shack à vélo ainsi que des stationnements intérieur sous-terrain

Du côté du développeur immobilier Séquoïa Cité, en quelque sorte une filière du Groupe Chevalier Séguin de Brossard, il est clair que la mission est de léguer à Saint-Amable un patrimoine durable.

« Lorsque j’ai fondé le Groupe Chevalier Séguin en 2006, je l’ai fait avec une équipe qui croyait aux valeurs et standards que j’avais à leur proposé. Ceci a permis de communiquer

une vision claire pour l’entreprise qui reposait essentiellement sur l’excellence de nos

pratiques sur le chantier et dans nos pratiques d’affaires. Séquoïa Cité est le prolongement

de cette même vision entrepreneuriale, mais dans le domaine du développement et de la

gestion immobilière à plus grande échelle », partage Alain Chevalier, fondateur et conseiller

stratégique du Groupe Chevalier Séguin. La première pelletée de terre est prévue le 24 octobre prochain et l’ouverture officielle du nouveau complexe, à l’été 2025.