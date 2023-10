La nuit des sans-abris à Sainte-Julie est plus d’actualité que jamais!

La crise du logement et l’inflation qui sévissent au Québec ne sont pas sans avoir de répercussions dans la région et c’est pour cette raison que la sixième édition de La nuit des sans-abris (NSA) de Marguerite-D’Youville, qui se tiendra le vendredi 20 octobre devant l’église de Sainte-Julie, est plus pertinente que jamais.

Le problème de l’itinérance connaît une hausse inquiétante partout dans la province et, en Montérégie, le nombre de personnes aux prises avec une telle situation a littéralement explosé, passant de 281 en 2018 à 555 en 2022, soit près du double…

Selon la Table itinérance Rive-Sud, cette problématique se retrouve partout dans la région et touche à peu près toutes les municipalités, mais parfois, ces gens sont plus discrets et moins visibles. On précise également que le nombre de sans-abri est fort probablement sous-estimé…

Les résultats d’une étude réalisée par la firme AppEco pour l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et portant sur l’itinérance dans la province soulignent que, si la situation demeure telle quelle, les municipalités devront assumer des coûts à hauteur de 450 M$ d’ici 2027.

Toute la population de la région est donc invitée à prendre part à la soirée, dès 18 h le 20 octobre, afin de rencontrer des organismes locaux, de participer à la marche dans Sainte-Julie, d’écouter les témoignages et les prises de paroles ainsi que des prestations musicales en signe de solidarité. Les participants à la soirée qui se déroulera sous le thème « Sans toit, ni choix » recevront une tasse réutilisable gratuite avec l’affiche de la NSA 2023 et un potage pour se réchauffer.

Le Julievillois Mario Jean, qui est très impliqué au sein de la communauté, agira à titre de porte-parole de l’événement pour une troisième année, car cet enjeu lui tient à cœur et l’humoriste ne voit rien de drôle dans cette problématique…