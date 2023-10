Au Lunch club de Boucherville … on jase !

C’est bien connu, autour d’une bonne table, on jase. Alimenter la discussion pour développer des relations amicales, c’est briser l’isolement et c’est justement la mission du Lunch club de Boucherville : permettre aux personnes âgées de pouvoir socialiser autour d’un bon repas et vivre à domicile le plus longtemps possible.

Tous les mardis midi, une cinquantaine de personnes sont accueillies au Cercle social Pierre-Boucher. Elles sont fidèles à ce rendez-vous devenu régulier. Autour des tables, elles discutent et rient. L’atmosphère est joyeuse et chaleureuse.

« Je viens ici toutes les semaines depuis 40 ans. J’aime la vie et les gens. Ici on n’est pas seule, on est avec des dames très gentilles. On mange bien, ça brise le quotidien et la semaine », raconte Marie-Thérèse St-Jean. Âgée de 98 ans, elle est la doyenne des bénéficiaires du Lunch club puisqu’elle y vient depuis les tout débuts.

On peut servir une soixantaine de repas chauds, comprenant un potage, un plat principal, un dessert, thé ou café pour 10 $, explique la présidente de l’organisme, Francine Guidi. Près de 20 bénévoles s’affairent à la tâche, dans les cuisines, dans la salle à manger pour monter et défaire les tables, pour assurer le service, et pour ensuite laver la vaisselle. Pour ces retraités, c’est une agréable façon de se sentir utiles et aussi de rompre la solitude.

« Nos cuisiniers planifient les menus en fonction des spéciaux de la semaine. Ils sont créatifs. Les plus anciens, Léo et Marie-Paule, ont 90 ans et 87 ans », précise Mme Guidi. « On est souvent félicités. C’est notre paie de voir les gens heureux. »

Le Lunch club n’a aucune subvention, mais l’organisme bénéficie de l’aide du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) qui lui fournit certains aliments, surtout de la viande. Au moment de notre visite, le menu était composé d’une soupe aux légumes et de brochettes de porc. Ça sentait la bonne cuisine maison.

Les gens se sont connus là et au fil du temps, des liens se sont tissés entre eux. Nicole Durand fréquente le Lunch club depuis presque sa fondation, d’abord à tire de bénévole durant 25 ans, et maintenant comme cliente. « J’aime le contact avec les gens. On jase beaucoup, et c’est très agréable. La cuisine faite maison est excellente et bien équilibrée. Ça me fait un repas complet par semaine. »

Un midi par semaine, neuf mois par année (c’est congé l’été), c’est le temps de la convivialité avec d’autres personnes.