La Guignolée traditionnelle de Sainte-Julie : besoin de bénévoles

Pour une 28e année, La Maison de L’Entraide de Sainte-Julie organise, le dimanche 26 novembre 2023 de 11 h à 17 h, La Guignolée de Sainte-Julie et a besoin de bénévoles pour effectuer du porte-à-porte afin d’amasser des denrées non périssables et des dons en argent. Les enfants qui veulent participer doivent être accompagnés d’un parent.

Cette activité annuelle de solidarité permet de distribuer plus de cent paniers de Noël à des familles de notre ville qui vivent difficilement ces moments de réjouissance.

Venez parcourir les rues de Sainte-Julie dans l’esprit de Noël. Ensuite, venez nous rencontrer et une boîte à lunch sera fournie aux participants inscrits.

Vous êtes disponible entre 11 h à 17 h et vous souhaitez vous impliquer bénévolement. Rendez-vous au centre communautaire du 550, boulevard St-Joseph dès 11 h ou communiquer avec Lise Caron par téléphone au 450 649-4569 ou 438 869-2131 ou par courriel intervention@maisondelentraide.com