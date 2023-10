Plus de 713 000 $ alloués aux bibliothèques publiques autonomes dans le comté de Verchères

La députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, se réjouit de l’octroi d’une aide financière de 713 700 $ accordée par le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, à 5 bibliothèques publiques autonomes (BPA) dans le comté de Verchères pour la période s’étendant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025.



Les bibliothèques qui recevront une aide financière sont celles de Contrecoeur, Varennes, Verchères, Sainte-Julie et Saint-Amable. Cette somme est attribuée en vertu du programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications. Cette aide permettra aux BPA d’enrichir leurs collections et d’en améliorer la gestion. Elle favorisera également l’achat de livres québécois et la gratuité de l’abonnement au service de bibliothèque publique pour les usagers.



Les BPA desservent les municipalités de plus de 5 000 habitants. Elles sont soutenues par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) afin d’enrichir et de diversifier l’offre documentaire faite aux citoyens, dans l’ensemble des régions du Québec.



« Je me réjouis de cette aide qui permettra aux bibliothèques publiques autonomes de mon comté de continuer à offrir des services de qualité ainsi que d’enrichir leur offre documentaire, au bénéfice de la population. Une expérience en bibliothèque permet d’accéder à l’information, aux idées et aux œuvres de l’imaginaire et peut faire découvrir à un enfant le plaisir de lire un conte : la culture doit être accessible au plus grand nombre de citoyens, partout sur le territoire », a déclaré Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie.



« À Saint-Amable, notre bibliothèque municipale se veut une porte ouverte sur le monde et la société, un lieu où la connaissance et l’imagination s’épanouissent. Pour expérimenter et vivre la Culture dans ce haut lieu de référence, l’accessibilité est l’une des valeurs essentielles qui guident nos actions. Cette généreuse subvention nous permettra notamment de poursuivre la gratuité de l’abonnement à tous les Amabliens et d’enrichir nos ressources culturelles et éducatives », a ajouté Stéphane Williams, maire de Saint-Amable