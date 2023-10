Longueuil subventionnera les produits sanitaires durables

Un nouveau programme d’aide financière pour l’achat de produits menstruels durables est entréé en vigueur depuis 15 jours à Longueuil, en collaboration avec le Centre des femmes de Longueuil.

Ainsi, grâce à une contribution financière de 50 000 $ de la Ville, toute personne résidant à Longueuil et souhaitant se procurer des produits menstruels lavables ou réutilisables pourra désormais obtenir un remboursement allant jusqu’à 150 $. Les personnes intéressées à s’en prévaloir sont invitées à remplir le formulaire en ligne.

Les produits admissibles sont les coupes menstruelles, les serviettes hygiéniques durables, les protèges-dessous durables les culottes menstruelles et les applicateurs réutilisables de tampons. Pour connaître toutes les modalités du programme et déposer une demande de remboursement, les citoyennes peuvent visiter le site de la Ville au longueuil.quebec/changedecycle ,