Les élèves de l’école De La Broquerie marchent pour l’environnement

Plus de 400 élèves de l’école De La Broquerie, à Boucherville, ont manifesté hier, pour l’environnement, peu avant leur entrée en classe.

« L’événement international est maintenant devenu une vraie tradition. Les élèves s’engagent année après année à manifester dans les rues de leur quartier en faveur de l’écologie et de l’environnement. L’école De la Broquerie fait d’ailleurs partie des établissements œuvrant auprès du Mouvement ACTES, autrefois appelés EVB (Établissements Verts Brundtland) », explique Pierre-Luc Gibeault , enseignant en musique.

« Des élèves de la maternelle jusqu’à la sixième année accompagnés d’enseignants et de parents, ont déambulé pancartes à la main, en criant des slogans pour encourager le monde à porter plus de respect à leur planète Terre. Tout au long de ce bruyant défilé, beaucoup de sourires, de bonne humeur et de couleurs étaient au rendez-vous! Les nombreux encouragements de la population ont permis de prouver qu’en plus d’être bonne pour la santé, cette marche est importante pour la planète! »