Les employés de KRONOS participent au Défi-vélo 4 Poches et amassent 16 290$

Des représentants de l’usine de fabrication de pigments blancs de dioxyde de titane de KRONOS Canada, Inc., située à Varennes, ont récemment visité le Centre de répit – dépannage aux 4 Poches. Situé à Boucherville, le Centre 4 Poches apporte du soutien aux familles de la Montérégie ayant des enfants présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA), avec ou sans handicap physique, et ce depuis 30 ans.



Cette visite faisait suite à la participation de près de 30 employés de KRONOS au Défi-vélo 4 Poches tenu le 8 juillet dernier. Portant fièrement les couleurs de l’entreprise, les employés de l’usine avaient bravé un trajet de 35, 80 ou 100 km et amassé 16 290 $ au profit du Centre 4 Poches grâce à une contribution financière de l’entreprise via son programme KRONOS Cares ainsi qu’à des dons privés.



Pour faire un don au Centre 4 Poches :

https://centre-4-poches.s1.yapla.com/fr/campaign-1517/detail/vous-avez-le-don-detre-genereux/1517