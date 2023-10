La Ville de Sainte-Julie souligne la loyauté et le dévouement de ses employés

La Ville de Sainte-Julie a souligné la semaine dernière, lors de la soirée de reconnaissance annuelle des employés, la loyauté et le dévouement de plusieurs employés à l’emploi depuis de nombreuses années. C’est plus de 100 employés qui sont venus célébrer et applaudir leurs collègues.





Cette soirée a pour mission de souligner les années de services et les départs à la retraite de nombreux employés. Cette année, ce sont 29 employés qui ont été honorés afin de souligner leurs 40, 35, 30, 25 et 20 ans de service au sein de l’organisation. Près de la moitié de ces travailleurs ont aussi été chaudement applaudis pour un départ à la retraite bien mérité.





Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, en a profité pour remercier tous les employés de l’organisation, pour leur dévouement et leur motivation face à leur travail. « La réalisation et le succès des beaux projets que nous avons reposent sur la force et l’engagement des employés. Chacun d’entre eux est essentiel à la réussite de ceux-ci. Les années d’expérience acquises par les employés permettent de garder une mémoire organisationnelle que nous pouvons transmettre aux plus jeunes », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.





Rappelons que la Ville de Sainte-Julie emploie un peu plus de 240 personnes, dont environ 180 employés permanents et 55 surnuméraires. Ils oeuvrent dans des domaines variés tels que les infrastructures, les loisirs, la sécurité incendie, l’informatique, les finances, et bien plus. Les personnes désirant se joindre à l’équipe de la Ville de Sainte-Julie sont invitées à consulter régulièrement leur site Web pour connaître les postes disponibles.