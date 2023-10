Encore des centaines d’arbres de plus sur l’Ile Ste-Thérèse à Varennes

Des dizaines de bénévoles tant de Varennes que des municipalités environnantes ont mis l’épaule à la roue, dimanche le 1et octobre dernier, pour planter des centaines d’arbres sur l’Ile Ste-Thérèse dans le cadre d’un plus vaste projet supervisé par la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) Depuis l’automne 2021, la SNAP Québec coordonne en effet un projet de plantation qui viendra favoriser un retour progressif de la biodiversité. Les premières phases de ce projet de renaturalisation ont permis de planter plus de 15 000 arbres d’une vingtaine d’essences différentes.

D’une superficie de 540 hectares, l’île Sainte-Thérèse est un joyau naturel du fleuve Saint-Laurent. Située à Varennes, ce territoire possède une biodiversité et un patrimoine historique rare, qui en font un endroit particulièrement intéressant pour la création d’un parc nature à vocation récréotouristique.

L’île Sainte-Thérèse abrite de nombreuses espèces fauniques et floristiques à statut précaire ainsi qu’une variété de milieux naturels, de sites de nidification précieux par exemple pour la sauvagine et d’autres espèces d’oiseaux aquatiques. Toutefois, l’île est fragilisée par plusieurs menaces dont la dégradation des habitats et l’érosion des berges qui lui ont déjà fait perdre plus d’une centaine de mètres. Aussi un autre élément qui, parait-il, n’aide pas à la renaturalisation de l’ile est la présence trop nombreuse, là aussi, des nombreux cerfs de Virginie qui ne se gênent pas pour dévorer les nouvelles pousses des arbres fraichement plantés.

Un projet de parc urbain est toujours dans le collimateur à la fois de Varennes mais également de la CMM. L’accès à ces espaces situés sur le territoire de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) viendrait évidemment améliorer la qualité de vie des habitants de la région, qui sont touchés par un déficit important de nature.