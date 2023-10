Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : plusieurs fermetures de nuit cette semaine

Des fermetures de nuit seront mises en place dans le cadre du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine cette semaine.

Ces fermetures permettront d’effectuer divers travaux d’entretien. À noter qu’il n’y a pas de fermetures prévues durant la fin de semaine du 14 octobre sur l’autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Fermetures de nuit – Semaine du 9 octobre

Nuit du 9 au 10 octobre

• Fermeture complète de l’entrée de l’autoroute 20 en direction ouest en provenance du boulevard Armand-Frappier, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h.

• Fermeture complète de la voie de desserte entre la bretelle menant à l’autoroute 30 en direction est et l’entrée suivante, de lundi 22 h 30 à mardi 5 h.

o Fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 20 en direction ouest menant vers l’autoroute 30 en direction ouest, de lundi 22 h30 à mardi 5 h.

o Fermeture complète de la bretelle menant de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 20 en direction ouest, de lundi 22 h30 à mardi 5 h.



Nuit du 11 au 12 octobre

• Fermeture complète de la route 132 en direction est entre la sortie n° 85 – Boulevard Rolland-Therrien et l’entrée en provenance du boulevard Marie-Victorin, de mercredi 22 h à jeudi 5 h.

o Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de la route.



Nuit du 12 au 13 octobre

• Fermeture complète de l’avenue Souligny en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de jeudi 22 h à vendredi 5 h.

• Fermeture complète de la bretelle d’entrée en provenance de la rue des Futailles et de la rue Tellier, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.



Nuit du 13 au 14 octobre

• Fermeture complète de la bretelle de sortie n°4 – Montréal (centre-ville) / Pont J.- Cartier de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, de vendredi 22 h à samedi 7 h 30.



Nuit du 14 au 15 octobre

• Fermetures complètes dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30, de samedi 22 h à dimanche 9 h.

o Voie de desserte de l’autoroute 20 en direction ouest à la sortie n° 98 – A-30 / Vaudreuil-Dorion / Sorel-Tracy o Bretelle menant de l’autoroute 20 en direction ouest vers l’autoroute 30 en direction est

o Bretelle menant de l’autoroute 20 en direction ouest vers l’autoroute 30 en direction ouest

o Bretelle menant de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 20 en direction ouest

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés.