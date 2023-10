La MRC à la recherche des entreprises prêtes à augmenter les places en service de garde subventionné sur son territoire

La MRC de Marguerite-D’Youville invite les entreprises de son territoire à participer au projet pilote du ministère de la Famille afin de développer le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance en communauté et en entreprise. Grâce à cette formule, des projets pourraient voir le jour rapidement et ainsi aider de nombreux parents à résoudre le casse-tête de la conciliation travail-famille.



Ce projet pilote a pour but de répondre aux besoins croissants de la communauté et du personnel, puis de favoriser un environnement fait sur mesure pour les parents qui travaillent des horaires atypiques. Ainsi, en participant, les entreprises se doteront également d’un outil d’attraction et de rétention de main d’œuvre. Elles devront fournir un local adapté et à faible coût durant au moins 2 ans, alors que le ministère assurera la subvention des places, en plus d’offrir, sous certaines conditions, un incitatif financier à la personne responsable du service de garde.



Le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Calixa-Lavallée, M. Daniel Plouffe, encourage les entrepreneurs et propriétaires de locaux à prendre part à cette initiative qui sera d’une aide précieuse pour toutes les familles de la région à la recherche d’une place en service de garde.



« Malheureusement, plusieurs parents peinent encore à trouver une place en service de garde subventionnée. Certains d’entre eux doivent parfois faire des compromis en restant à la maison ou demander l’aide de leur famille afin de pouvoir aller travailler. Les entrepreneurs qui participeront à cette initiative contribueront à pallier ce problème et à répondre à un besoin important des familles dans nos municipalités. Cette offre de nouvelles places pourra aussi favoriser l’attraction et la rétention de la main d’œuvre sur notre territoire », mentionne M. Plouffe.



« C’est grâce à des élus et à des entrepreneurs mobilisés, comme à la MRC de Marguerite-D’Youville, que des projets pilotes comme celui de service de garde en communauté et en entreprise peuvent offrir aux parents du Québec des solutions simples et rapides pour la conciliation travail-famille. Les grands gagnants de ce projet, ce sont les entreprises qui favorisent leur rétention de main-d’œuvre, les municipalités qui se démarquent et les parents qui ont une place subventionnée et qui savent que ce qu’ils ont de plus précieux est en sécurité », ajoute la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy.



Tous les détails sur ce projet pilote sur notre site Internet au www.margueritedyouville.ca.