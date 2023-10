Explosion de chats malades et vulnérables au refuge Proanima

Le service animalier Proanima déborde présentement de chats malades et vulnérables. La situation est à ce point problématique que le refuge a lancé une campagne de sociofinancement pour pouvoir offrir les soins nécessaires.

Ces chats proviennent majoritairement de l’extérieur. Plusieurs sont infectés par la panleucopénie, la coccidiose ou infestés de parasites.

Afin de sauver ces animaux contagieux, Proanima sollicite l’aide du public. Mercredi dernier, 1 025 $ avaient été amassés sur un objectif de 8 000 $.

« Dans ce contexte difficile, Proanima doit redoubler d’efforts pour offrir les soins nécessaires aux animaux malades tout en s’assurant de ne pas contaminer les autres pensionnaires. Cette situation occasionne plusieurs difficultés telles qu’une surcharge de travail, une surcharge d’animaux, et une dépense supplémentaire importante. »

L’aide financière permettra au refuge d’’obtenir tout le matériel nécessaire (antibiotiques, tests, fluides); de mettre en place des mesures de quarantaine optimales; et de bénéficier de main-d’œuvre supplémentaire.

Pour faire un don, consultez le site proanima.com

Voici le lien de la campagne : https://www.zeffy.com/fr-CA/fundraising/b776f702-3088-4557-9cd9-1805070819ca