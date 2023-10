Varennes rend hommage à ses horticulteurs amateurs

Pour une seconde séance publique consécutive, la salle du conseil municipal était remplie à pleine capacité lundi soir dernier à Varennes. Contrairement à la séance de septembre, les citoyens présents n’y étaient pas pour se plaindre de quoi que ce soit mais ce sont surtout les familles et les amis des horticulteurs en herbe de Varennes qui étaient présents pour assister à la remise des Mérites Varennes en fleurs 2023. Les Mérites sont annuellement remis à des citoyens ou à des propriétaires d’entreprises qui prennent un soin jaloux de leur propriété en y apportant une belle attention et un effort en aménagement horticole.

C’est ainsi que dans la catégorie « Maisons en fleurs » les lauréats du Mérite sont :

-Claire Larose, 135, rue Dalpé, pour ses magnifiques conifères et roseraies.

-Marie-Claire Noël et monsieur René Collette, 92, rue de Bordages, pour leurs magnifiques agencements et les éléments construits.

-Sylvie Geoffrion, 2635, chemin Charles-Aimé Geoffrion pour sa très belle utilisation de l’espace à la campagne.

Dans la catégorie « Commerces en fleurs » les lauréats sont :

-Marc-André Lavoie, propriétaire du 2192-2194 route Marie-Victorin, les commerces Tite Frette et Dermo- Griffe.

-Luc Létourneau, propriétaire du 1030 boulevard Lionel-Boulet.

– Mathieu Massicotte, propriétaire du 579 boulevard Lionel-Boulet, NAPA pièces d’auto-Varennes.

Enfin dans la catégorie « Distinctions » les lauréats sont :

-Distinction Espace restreint à madame France Tremblay et monsieur Richard Langlois propriétaire du 14 et 16 rue Sainte-Anne. L’aménagement de cette maison est soutenu de façon harmonieuse par une belle séquence de floraison d’arbustes, de vivaces et d’annuelles.

-Distinction Diversité à madame Irène St-Amant résidant au 2514, rue St-André. Ces propriétaires ont utilisé plusieurs types de végétaux aux feuillages et textures différentes qui donnent à l’aménagement un aspect naturel.

Chaque lauréat, en plus de recevoir une plaque souvenir, a mérité une bourse en certificat cadeau variant de 100 $ à 500 $.