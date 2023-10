Suzanne Roy dresse un bilan des engagements remplis au cours de sa première année

La députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, dresse un bilan positif de sa première année de mandat.



Au cours des 12 derniers mois, la députée a parcouru la circonscription et multiplié les rencontres. Elle a également effectué une tournée auprès de l’ensemble des conseils municipaux de sa circonscription afin de discuter de leurs enjeux prioritaires et porter les dossiers qui leur tiennent à cœur. Au terme de sa première année de mandat, la députée de Verchères est heureuse des réalisations faites pour la circonscription de Verchères.



Communautaire



La députée de Verchères a remis plus de 130 000 $ à 116 organismes de la circonscription dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole (SAB) depuis son entrée en poste le 3 octobre 2022. Suzanne Roy a également sollicité ses collègues ministres afin d’offrir plusieurs milliers de dollars supplémentaires en financement discrétionnaire aux différents organismes et événements de la communauté. Elle tient d’ailleurs à ce que son équipe soit présente aux rencontres des différentes tables de concertation du territoire afin de connaître les enjeux des organismes locaux, d’être en mode écoute et d’apporter le soutien nécessaire.



« Depuis mon entrée en poste, je me suis fait une priorité d’aider et de soutenir les organismes de mon comté. Les aides du programme SAB sont donc octroyées aux organismes de chez nous pour venir en aide aux gens de chez nous. Il est aussi très important pour moi de souligner le travail colossal qui est réalisé chaque jour par les équipes et les bénévoles qui s’impliquent activement dans nos organisations. Je me fais toujours un honneur de participer aux événements et aux activités des différents organismes de la circonscription. Je serai toujours là pour eux ! » – Suzanne Roy



Développement économique



En avril dernier, Suzanne Roy a annoncé un financement de 10 M$ qui a été octroyé à l’entreprise Novatech via le programme ESSOR d’Investissement Québec. Cet octroi viendra en appui au projet évalué à plus de 46,5 M$ pour faire l’acquisition d’équipements et de nouveaux logiciels qui permettront à l’entreprise d’optimiser les processus numériques dans ses usines de Sainte-Julie, Laurier-Station, Saint-Agapit et Terrebonne.



La députée a effectué déjà plusieurs visites en entreprise, entre autres par sa participation au comité aviseur Accès entreprise Québec (AEQ) de la MRC Marguerite d’Youville. Rappelons que le gouvernement du Québec a prévu 97,5 M$ jusqu’en 2025 pour que les MRC aient accès à des ressources additionnelles pour accompagner les entreprises de leur territoire via les services d’AEQ.



« Notre circonscription a un potentiel de développement incroyable, en plus de compter sur des élus engagés et des gens du milieu des affaires passionnés. Il importe de maintenir le dynamisme entrepreneurial qui contribue à l’essor de notre économie locale. Je compte continuer de travailler avec tous les acteurs impliqués et l’équipe du Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville qui fait un excellent travail sur le territoire. » – Suzanne Roy



Famille et Montérégie



Le 20 octobre 2022, le premier ministre du Québec, François Legault, nommait Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.



Motivée à améliorer le quotidien des gens de sa région, des familles québécoises, des tout-petits et des personnes qui œuvrent dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance du Québec, Suzanne Roy s’est rapidement acquittée de ses responsabilités avec toute l’énergie et toute la passion qu’on lui connait.



Celle qui a fait de la Ville de Sainte-Julie la ville de la famille lorsqu’elle y était mairesse est maintenant en train de consolider la position du Québec comme un leader mondial en petite-enfance. 20 400, c’est le nombre de places subventionnées supplémentaires qui sont disponibles depuis octobre 2021 pour nos tout-petits partout à travers le Québec. Du jamais vu en 25 ans! Depuis le début de son mandat, c’est plus de flexibilité, plus de transparence, mais surtout, plus d’équité que Suzanne Roy offre aux familles québécoises.



Transport



Deux annonces importantes en transport ont été faites cette année pour les citoyens de la circonscription : le début des travaux d’élargissement de l’autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Mont-Saint-Hilaire et l’inauguration du REM.



Tout dernièrement, la députée s’est rendue à Contrecoeur afin d’inaugurer le nouveau terminus d’Exo, un projet de 6,5 M$ dans lequel le gouvernement du Québec a investi 4 M$ pour le bien des usagers du transport collectif du secteur.



Éducation



Une aide de près de 300 000 $ a été annoncée plus tôt cette année afin que trois projets d’aménagement de cours d’école voient le jour. Ainsi, les élèves des écoles primaires de L’Envolée à Saint-Amable, Le Rucher à Sainte-Julie et J.-P.-Labarre à Varennes, pourront bénéficier d’espaces modernes où ils pourront s’épanouir, grandir, se développer et surtout s’amuser.



À la suite des résultats positifs du projet-pilote d’aides à la classe, Suzanne Roy était heureuse d’annoncer, au nom du ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville, que l’école de la Source à Varennes avait été sélectionnée pour bénéficier du programme.



Logement



Dès les premiers jours de son mandat, Suzanne Roy a notamment fait avancer le projet du HLM situé au 300, rue Dominique à Saint-Amable. Le projet, d’une valeur de 4,5 M$, permettra la construction de 12 logements destinés à des familles à faible revenu. Une autre enveloppe de 10 M$ a été octroyée pour des travaux majeurs sur plusieurs autres immeubles HLM sur le territoire de la circonscription. Ces travaux de remise en état s’avèrent essentiels pour le maintien d’une qualité de vie décente chez les résidents des HLM de Contrecoeur (5095, rue Legendre), Saint-Amable (199, rue Daniel) et Verchères (15, montée Calixa‑Lavallée).

Rappelons que dans le dernier budget, le gouvernement du Québec a investi 360 M$ en aide directe à la personne. La députée se réjouit que l’Office régional d’habitation de Marguerite-D’Youville ait pu se doter du Service d’aide à la recherche de logements (SARL) afin d’appuyer les personnes dans le besoin. Ce service gratuit est effectif depuis le début de la présente année et est offert aux citoyens de la circonscription.



« Tous les acteurs du milieu doivent travailler ensemble sur plusieurs fronts afin d’augmenter l’offre de logements abordables et sociaux : les gouvernements, les villes, les organismes communautaires ainsi que le secteur privé doivent mettre l’épaule à la roue. » – Suzanne Roy



Culture et patrimoine



La députée de Verchères est fière d’annoncer une somme de 175 000 $ pour la restauration de la basilique Saint-Anne à Varennes. Un montant de 713 700 $ est également octroyé aux cinq bibliothèques publiques autonomes (BPA) situées dans la circonscription de Verchères. Cette aide permettra aux BPA de Varennes, Verchères, Contrecoeur, Sainte-Julie et Saint-Amable d’enrichir leurs collections et d’en améliorer la gestion. Elle favorisera également l’achat de livres québécois et la gratuité de l’abonnement au service de bibliothèque publique pour les usagers.



Là pour vous



Pour la députée Suzanne Roy, l’un des points les plus importants de ce bilan annuel demeure toutefois l’aide apportée aux citoyens de sa circonscription. Son équipe au bureau de comté et elle ont contribué à régler plus de 300 dossiers de citoyens cette année.



« Les gens de la circonscription de Verchères sont entre de bonnes mains. Je suis vraiment fière de mon équipe. Grâce à Carol Lyne, Marie-Hélène et Sarah, je suis en mesure de bien connaître vos préoccupations, vos enjeux et de bien porter vos dossiers. Ensemble, nous sommes là pour vous ! »