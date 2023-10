L’Orchestre philharmonique du Québec ouvre sa saison Bouchevilloise avec Stradivarius BaRock

Après le grand succès de la 9e de Beethoven, osez Stradivarius BaRock Symphonique, un spectacle électrisant! Alexandre Da Costa, grand maître du violon, armé de son Stradivarius «Deveault» 1701, vous propose une expérience audacieuse qui s’approprie et revisite la musique de compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV. Pensons à Vivaldi en version rock, à Bach en boogie et soft jazz ou encore au célèbre Canon de Pachelbel comme vous ne les avez jamais entendus!

Qu’aurait été la musique de la grande et flamboyante période baroque si Bach avait voyagé dans le temps pour s’imprégner du rock, du jazz et de l’électro-pop d’aujourd’hui? Alexandre Da Costa ne cesse de nous éblouir par l’originalité de sa programmation. Les musiciennes et musiciens de L’Orchestre Philharmonique du Québec ainsi qu’Alexandre Da Costa vous feront vivre un moment énergisant et surtout enlevant.

Les critiques de ce concert sont très élogieuses et reconnaissent la précision et l’énergie que les musiciens nous transmettent avec des rythmes surprenants et des jeux musicaux tout à fait délicieux.

32 000 spectateurs ont assisté la saison dernière aux concerts donnés par l’Orchestre philharmonique du Québec. Chaque concert a été un ravissement pour tous les spectateurs. Boucherville est l’hôte des premiers concerts sous le nouveau nom.La direction de l’orchestre offre deux concerts l’un en après-midi et l’autre en soirée afin de répondre le plus possible à la demande et grâce à la Ville de Boucherville qui met à la disposition de l’Orchestre le Centre Francine-Gadbois.

Accompagnés du trio jazz Stradivaria (contrebasse, piano et batterie), les musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Québec et son chef-soliste Alexandre Da Costa vous feront découvrir toute la richesse de cette musique — avec un brin de folie.