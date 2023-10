58 plaisanciers ont recu une contravention, cet été sur la Rive-Sud

Après la patrouille à vélo du service de police, voilà que c’est au tour de la patrouille nautique du SPAL de faire son bilan de fin de saison alors que la patrouille nautique va remiser ses embarcations .C’est ainsi que les trois agents de la patrouille nautique; Raphaël Gagnon, Pierre-Luc Bergeron et Martin Vézina, ont patrouillé les cours d’eau bordant le territoire de l’agglomération de Longueuil tout au long de la période estivale, soit du 4 juin au 16 septembre dernier.

Et il va sans dire que les agents n’ont pas chômé car ils ont dû intervenir lors de deux accidents sur le fleuve, ils ont permis quatre sauvetage en remorquant des embarcations mal en point, ils ont émis pas moins de 431 avertissements à des plaisanciers de toutes sortes, ils ont remis un total de 58 constats d’infraction et même dû procéder à une arrestation.

Les agents ont de plus participé à des plans de travail spécifiques, notamment à la suite de nombreuses plaintes pour de la musique excessive provenant de bateaux près du parc Léon-Gravel à Brossard ainsi que dans le parc national des Iles de Boucherville ou la croisière s’amuse plus souvent qu’à son tour durant la saison estivale

Signalons, enfin, que le 29 juillet dernier les agents du SPAL ont été en assistance lors de l’opération nationale concertée – Fleuve Saint-Laurent : en partenariat avec la GRC, SQ et SPVM alors que le 30 août ils ont également été en support lors de l’opération de la Régie Inter-municipale Richelieu Saint-Laurent (RSL) – secteur Boucherville et Varennes.

Finalement le 2 septembre les trois patrouilleurs ont prêté main forte à leurs collègues lors du « Weekend de la Baie de l’île de Grâce » soit aux policiers de la GRC, SQ, du SPVM, RSL ainsi que la Garde côtière Canadienne.

En termes d’activités de prévention les patrouilleurs du SPAL, tout au long de la période estivale, ils ont rencontré les propriétaires des marinas de la région, ils ont tenu des kiosques d’information au Club Nautique de Longueuil, ils ont assuré des patrouilles de sécurité lors du Grand Prix de F1 ainsi que lors des soirs de feux d’artifice de La Ronde et effectué des patrouilles avec les employés de la Sépaq autour et à l’intérieur des iles de Boucherville.