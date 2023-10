Une Julievilloise au sein du Programme national d’excellence féminine de Volleyball Canada

Au volleyball, il faut souvent sauter pour bloquer les smashs de l’équipe adverse, mais c’est de joie que Marilou Robichaud a sauté quand l’athlète de 16 ans a appris qu’elle était invitée à faire part du Programme national d’excellence féminine de la Fédération canadienne.

Trois Québécoises ont eu l’honneur de faire partie de ce programme s’adressant aux joueuses âgées de 15 à 18 ans, soit Marilou Robichaud, Alicia Thibodeau et Maeli Cormier. Cette invitation permettra à ces trois volleyeuses d’avoir accès à un cadre d’entrainement quotidien d’élite à temps plein. Rappelons à ce sujet que l’équipe canadienne sélectionnait dix-huit joueuses à travers le Canada pour ce programme.

Depuis le 16 septembre dernier, elle est partie s’entrainer à Richmond, en Colombie-Britannique, et ce jusqu’au 22 décembre prochain. Étudiante au programme Sport-études en volleyball à l’école De Mortagne, elle conjugue donc des études à distance et son entraînement avec l’équipe nationale pour une période de quatre mois.

Marilou porte les couleurs des Lynx de la Rive-Sud et fait partie de l’équipe du Québec élite 2023. Elle était auparavant membre de l’équipe relève de volleyball en 2022.

L’entraineuse en chef de l’équipe canadienne féminine de volleyball, Shannon Winzer, voit d’un très bon œil cette initiative qui en est à sa quatrième année d’existence. « Le niveau de talent qu’il y a au Canada était très élevé et celles qui ont été sélectionnées sont des athlètes exceptionnelles. Nous vivons une période emballante pour le volleyball féminin en ce moment au Canada et j’ai hâte de pouvoir commencer à travailler avec la nouvelle génération d’athlètes de l’équipe nationale », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.