Triathlon-Duathlon de Boucherville : 1 134 athlètes ont couru, nagé ou pédalé

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville a été à nouveau un succès hier. Dame nature était au rendez-vous ainsi que 1 134 athlètes qui ont relevé le défi à la nage, à la course ou à vélo, approchant de près le record de participation réalisé en 2019 avec quelque 1300 participants. Il faut préciser que cette année, il y avait de la compétition avec la tenue cette même journée du marathon Sun life de Granby et du marathon P’tit Train du Nord.

Près de 20 % des participants de cette 7e édition était de Boucherville, alors que les autres venaient des quatre coins du Québec. Parmi les athlètes bouchervillois, quelques-uns ont brillé en réussissant à monter sur le podium.

La formule cette année proposait 17 catégories d’épreuves, de quoi plaire autant aux sportifs de haute performance qu’aux sportifs récréatifs qui ont été encouragés par de nombreux spectateurs. Le retour des équipes de compétition a aussi grandement contribué au succès de l’événement, a signalé le maire Martel. Il y en avait près de 80.

Pour la forme et la cause

L’atmosphère au parc Pierre-Laporte était nettement à la fête, et le maire Jean Martel qui se remettait de la Covid a même pu participer au triathlon, comme par les années passées. C’est d’ailleurs lui qui est l’instigateur de cette activité car comme il le mentionne, l’événement a pour objectifs de favoriser le développement de saines habitudes de vie et d’amasser des fonds pour trois organismes caritatifs de la Ville. Le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier ont chacun reçu la somme de 25 000 $.

Depuis la première édition de l’événement en 2016, c’est un montant total de 439 000 $ qui a été remis en dons. 235 bénévoles ont assuré le bon déroulement de ce rassemblement sportif. Le Triathlon-Duathlon sera de retour l’an prochain, le 29 septembre.