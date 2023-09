Les villes liées de l’agglomération paieraient pour des dépenses locales de Longueuil

Un citoyen de Saint-Lambert, monsieur Gendron a récemment questionné les élus de l’agglomération au sujet des dépenses dites mixtes qui sont partagées par les cinq villes de l’agglo.

En fait le citoyen demandait pourquoi la ville de Saint-Lambert tout comme Boucherville, Brossard et Saint-Bruno-de-Montarville, a dû se partager la facture du voyage de la mairesse de Longueuil et même du directeur général de la Ville lorsqu’ils se sont rendus, cet été, au Salon de l’aéronautique du Bourget en France Du même souffle, le lambertois a également questionné le fameux partage des dépenses dans le cas de la préparation de la mairesse de Longueuil pour sa participation à la conférence de presse annonçant, l’hiver dernier, la venue de Porter Airlines à Saint-Hubert. Une dépense de 350 $ pour des frais de coiffure et de maquillage qui ont été partagés par toutes les villes de l’agglomération!

Ce questionnement a ouvert la porte à la mairesse de Saint-Lambert, Pascale Mongrain qui en a rajouté en demandant sur quel principe ce genre de dépense peut être partagé avec les villes liées alors qu’il s’agit d’actions locales. Également, il appert que les villes liées ont récemment dû partager une facture pour l’impression et la distribution d’un « accroche porte » pour informer les citoyens d’une rue du Vieux-Longueuil lors de travaux de rue locale. « Ça n’a rien à voir avec l’agglomération, on ne veut pas payer pour des actions locales comme ça a insisté la mairesse Mongrain.

D’autres exemples sont avancés par Pascale Mongrain. La mairesse de Longueuil diffuse des vidéos sur la plate-forme Tik-Tok. Les frais sont partagés par les villes liées. Les villes de l’agglomération partagent aussi les frais des chroniques de la mairesse diffusées dans les médias locaux. Récemment la ville de Longueuil a tenu une cérémonie pour la réouverture d’une bibliothèque dans l’arrondissement de Greenfield Park. Encore là les frais du traiteur, du photographe et même du lavage des nappes ont été partagés par toutes les villes liées de l’agglomération parce que les dépenses sont imputées au budget de la direction des communications qui est une des directions dont le budget est partagé par les villes de l’agglomération. Ill faudrait plus de discernement dans les dépenses qui doivent être partagées croit Pascale Mongrain. « En fait je me demande même si ça ne fait pas 17 ans que les villes liées paient pour des dépenses locales comme celles-là s’est publiquement questionnée madame Mongrain.

A la suite d’un récent jugement de Cour, l’administration de Longueuil dépose maintenant lors des comités exécutifs de l’agglomération, la liste des dépenses considérées comme mixtes.

Lors de la même réunion publique, le conseiller longueuillois Jonathan Tabarah a indiqué que la façon dont sont réparties les dépenses mixtes est la même dans toutes les agglomérations et que décortiquer ces dépenses mixtes pourrait s’avérer un exercice très fastidieux. En entrevue jeudi dernier la mairesse de Longueuil a confirmé cette facon de faire car c’est ainsi que toutes les agglomérations ont été constituées il y a 17 ans. L’administration de la Ville de Longueuil doit d’ailleurs faire une présentation aux élus des villes liées au cours du mois d’octobre