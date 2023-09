Le feu ravage La Ferme de Boucherville

La Ferme de Boucherville située sur le rang d’Anjou a été la proie des flammes le 25 septembre dernier. Le feu qui a pris naissance vers trois heures du matin a complètement détruit le bâtiment principal (une serre) où étaient entreposés du matériel et des véhicules agricoles.

Une trentaine de pompiers sont intervenus sur les lieux, mais le fait que le secteur ne soit pas desservi par un réseau d’aqueduc a compliqué leur intervention. « Bien que nous ayons un véhicule muni d’une réserve d’eau, il a fallu que nos quatre camions citernes se rendent aller s’approvisionner en eau», a expliqué au journal le chef des opérations au Service de sécurité incendie, Maxime Chrétien.

M. Chrétien évalue les dommages matériels à environ 140 000 $. Personne n’a été blessé et selon le Service de police a qui a été confiée l’enquête, les causes de l’incendie sont d’origine accidentelle.

Campagne Gofundme

Une campagne de sociofinancement a été mise sur pied par Joëlle Quintal, la sœur d’un des trois propriétaires, Louis-Charles Deschênes-Thifault, Marc-Étienne Duval et Jérémie Tanguay-Thériault.

Les fonds collectés iront directement à la reconstruction de La Ferme de Boucherville afin d’aider rapidement les jeunes entrepreneurs-agriculteurs à nettoyer les décombres, à remplacer certains des outils essentiels qui ont été brulés ainsi que pour aider à terminer l’année malgré cette catastrophe.

Au moment d’écrire ces lignes, jeudi dernier, 12 330 $ avaient été amassés sur un objectif de 15 000 $.