Explosion de l’itinérance de 200 % en Montérégie!

Le problème de l’itinérance connaît une hausse inquiétante partout au Québec et, en Montérégie, le nombre de personnes aux prises avec une telle situation a littéralement explosé, passant de 281 en 2018 à 555 en 2022, soit près du double…

Selon la Table itinérance Rive-Sud, cette problématique se retrouve partout dans la région et touche à peu près toutes les municipalités, mais parfois, ces gens sont plus discrets et sont moins visibles. On souligne également que le nombre de sans-abri est fort probablement sous-estimé. Parmi les raisons qui expliquent l’augmentation de l’itinérance, la pénurie de logements et le coût de la vie viennent en premier lieu.

La situation est telle que l’Union des municipalités du Québec (UMQ), présidée par le maire de Varennes, Martin Damphousse, a tenu le 15 septembre dernier un sommet municipal sur la question qui a réuni plus de 400 acteurs jouant un rôle dans la prévention et la lutte contre l’itinérance, notamment aux paliers gouvernementaux, institutionnels et communautaires.

L’événement a permis d’échanger sur les réalités de l’itinérance et sur les pistes d’actions prioritaires et il s’agissait d’une concertation sans précédent qui a permis de mettre à l’avant-plan la nécessité d’intervenir dès maintenant pour trouver des solutions durables.

Les résultats d’une étude réalisée par la firme AppEco pour l’UMQ portant sur l’état de situation et l’analyse d’impact des programmes de prévention et de lutte contre l’itinérance au Québec soulignent que les coûts totaux annuels d’une personne en situation d’itinérance au Québec, qui vit dans la rue, s’élèvent à 72 521 $. Le rapport évalue que si la situation demeure telle quelle, les municipalités devront assumer des coûts à hauteur de 450 M$ d’ici 2027.

« Cela fait des mois que les municipalités tirent la sonnette d’alarme et tentent de répondre aux besoins de leur milieu », a soutenu le président de l’UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse. « La prochaine mise à jour économique devra tenir compte des chiffres du dénombrement en hausse ainsi que du portrait actuel de l’itinérance et de ses effets sociaux, sociétaux et économiques sur l’ensemble des municipalités au Québec. Nous devons faire en sorte que l’itinérance soit une priorité collective, une priorité dans la redéfinition du partenariat entre le fédéral, le provincial et les municipalités. »