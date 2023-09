Soccer : la Classique de l’Express attire près de 10 000 personnes

Boucherville s’est transformée en véritable capitale du soccer le temps d’une fin de semaine. La Classique de L’Express a réuni les 23 et 24 septembre dernier plus de 2 700 joueurs des catégories U9 à U12 qui ont pris d’assaut les huit terrains de jeux de la ville. Ils ont disputé pas moins de 350 matches devant quelque 10 000 spectateurs, selon l’évaluation des organisateurs, soit le Club de soccer de Boucherville (CSB).

Cette 13e édition a ainsi enregistré un nombre record de participation avec 140 équipes, alors que l’an dernier, 118 équipes étaient au rendez-vous.

La Classique de L’Express 2023 a été l’occasion pour les équipes U9 F et U10 F de Boucherville de briller. Elles ont toutes deux remporté le titre dans leurs catégories respectives, suscitant la fierté de leurs entraîneurs, de leurs familles et de la communauté de Boucherville.

« Quelle belle fête pour ces jeunes qui ont foulé nos terrains, pour le CSB et pour la Ville de Boucherville. Réussir à réunir autant d’équipes féminines et masculines, dans deux niveaux de compétition (D1 et D2), de tout le Québec, avec tout ce que cela comporte au niveau organisationnel est un sacré défi relevé. Nous sommes très fiers du résultat et des commentaires reçus par les participants. Je tiens à remercier toutes les équipes participantes, tous les partenaires, la Ville de Boucherville pour son support logistique et une mention très spéciale à tous les bénévoles qui ont été indispensables au déroulement de cette grande fête du soccer à l’échelle provinciale. Je finis avec une pensée très forte pour tous les employés, éducateurs, assistants et gérants qui se sont impliqués sans compter dans ce beau défi. Cet évènement est le plus important en nombre de participants de tous les rassemblements sportifs de la ville de Boucherville », a déclaré le directeur sportif du Club de soccer Boucherville, Vincent Orsida.