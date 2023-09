Mario Lemay élu représentant de la Couronne-Sud à la Commission de l’habitation et de la cohésion sociale

La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’annoncer que le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a été élu représentant de la Couronne-Sud à la Commission de l’habitation et de la cohésion sociale. L’annonce a été faite le 19 septembre dernier.



Cette commission est composée de huit élus soient quatre membres issus de l’agglomération de Montréal, un membre issu de l’agglomération de Longueuil, un membre issu de la Ville de Laval, un membre issu de la couronne Nord et un membre issu de la couronne Sud.



Les mandats de la commission traitent d’enjeux touchant l’habitation, le logement social ainsi que plus largement les dossiers concernant la cohésion sociale. De plus, elle effectue le suivi du Fonds du logement social métropolitain dédié à la réalisation de projets de développement en habitation sociale. Finalement, cette commission assure le suivi de l’entente conclue entre la Communauté et le Centre de référence du Grand Montréal concernant le service 211 Grand Montréal.