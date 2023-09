Liratoutâge: bénévoles-lecteurs recherchés pour les aînés de la Montérégie

Alors que le Québec s’apprête à souligner la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre prochain, l’organisme Liratoutâge, avec le soutien de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ), orchestre son déploiement en Montérégie et s’active à combler ses postes de bénévoles-lecteurs afin de répondre à la demande dans la région.



Pour marquer le coup, l’organisme dévoile aujourd’hui deux capsules vidéo à des fins de recrutement de bénévoles-lecteurs. Depuis maintenant plus de 15 ans, le projet de Liratoutâge permet aux personnes résidant dans des milieux d’hébergement pour aînés qui aiment la lecture, mais qui ne peuvent plus s’y adonner pour diverses raisons (problèmes visuels, enjeux cognitifs, etc.), de profiter des joies que procurent cette activité enrichissante grâce à l’aide de bénévoles de tous les âges offrant des séances de lecture à voix haute, en petits groupes.



UN OBJECTIF DE 500 MILIEUX D’HÉBERGEMENT DESSERVIS

Pour l’instant, ce sont 4 milieux d’hébergement pour aînés (CHSLD, RPA ou autres) qui sont desservis par Liratoutâge en Montérégie uniquement, pour un total de 218 milieux partout au Québec. L’organisme souhaite poursuivre son déploiement jusqu’à doubler la portée de ses activités dans les prochaines années, avec un objectif ambitieux de 500 milieux d’hébergement desservis. « La lecture n’a pas de limites. Elle permet de s’émouvoir, d’apprendre, et même de voyager. C’est un outil extraordinaire pour permettre aux personnes aînées de faire société et créer des moments de partage entre nos bénévoles-lecteurs et les résidents visités. Tous les aînés du Québec devraient pouvoir profiter des bienfaits de la lecture, quelle que soit leur condition de santé », affirme Godelieve De Koninck, fondatrice de Liratoutâge.



« Pour y arriver, nous aurons besoin de bénévoles-lecteurs dans toutes les régions du Québec, incluant en Montérégie. » ajoute Maude Tweddell, coordonnatrice de Liratoutâge, à l’emploi de l’AREQ-CSQ. « 25 % de la population du Québec aura 65 ans et plus en 2031. De plus en plus se retrouveront nécessairement en milieux d’hébergement pour aînés. Pourquoi ne pas leur offrir le plaisir simple mais ô combien réconfortant d’une lecture stimulante et distrayante? ».