135 livres d’ordures amassés sur les berges du fleuve

Le 9 septembre dernier, lors d’une superbe journée ensoleillée, plus d’une quarantaine de bénévoles accompagnés d’employés municipaux et des conseillères municipales Anne Barabé et Isabelle Bleau ont participé au nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent.

Cette initiative, réalisée en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Boucherville et Environnement Nature Boucherville, a permis de ramasser près de 135 livres d’ordures et environ 23 livres de matières recyclables. Parmi les déchets recueillis, une importante présence de verre a été observée.



Les déchets se retrouvent sur les berges pour diverses raisons. Cela peut être dû à des débordements d’égouts sanitaires et pluviaux, à des abandons illégaux par des individus, ou encore à des déchets échappés ou négligemment laissés par les personnes qui fréquentent ces lieux.



L’accès au fleuve attire marcheurs, cyclistes, amateurs d’activités nautiques, photographes, ornithologues, etc. De plus, les berges constituent un habitat pour de nombreuses espèces fauniques. En ramassant les déchets qui se trouvaient sur les rives, les bénévoles ont contribué à rendre les activités pratiquées en bordure du fleuve plus agréables et plus sécuritaires. Ils ont aussi réduit, chez les animaux, les risques de mortalité causés par l’ingestion de tels détritus.



La Ville de Boucherville tous les bénévoles pour leur présence, ainsi que le groupe scout 43e St-Louis, l’École secondaire De Mortagne (Programme d’éducation internationale) et le Club d’aviron de Boucherville pour leur précieuse implication.