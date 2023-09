Les navettes fluviales prolongées jusqu’en novembre

Les services de navettes fluviales entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, dans l’est de Montréal, ainsi qu’entre le Vieux-Port de Montréal et Boucherville et Varennes seront prolongés jusqu’au 12 novembre si les conditions de navigation et météorologiques le permettent

Selon les statistiques de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en date du 3 septembre, le service des navettes fluviales (incluant la liaison entre le Vieux-Port et Pointe-aux-Trembles) connait une hausse de fréquentation par rapport à l’an dernier. L’achalandage a franchi le cap des 340 000 passages alors qu’en 2022, 256 000 déplacements avaient été effectués.

« Il s’agit d’une belle façon de réduire le nombre de voitures sur nos routes tout en profitant de la tranquillité du fleuve. Mes concitoyens de la Rive-Sud ont visiblement adopté cette façon de se déplacer, que ce soit pour se rendre au travail ou pour le loisir. La prolongation est donc une excellente nouvelle pour eux! », a déclaré Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.

Rappelons que la liaison entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive est gratuite et constitue une mesure d’atténuation au chantier de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.