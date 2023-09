Les aînés à l’honneur lors de la huitième édition du Salon Place aux aînés de Sainte-Julie

Le Salon Place aux aînés sera de retour pour une huitième édition le vendredi 29 septembre prochain au Centre communautaire de Sainte-Julie, situé au 550, boulevard Saint-Joseph.



Cette activité s’adresse à tous les citoyens qui souhaitent découvrir les nombreuses ressources disponibles pour eux dans divers domaines ainsi que les opportunités présentes pour leur permettre de s’impliquer dans la communauté ou se divertir.



De 10 h à 13 h, les participants pourront visiter les nombreux kiosques d’organismes et d’entreprises de services de Sainte-Julie. Par la suite, de 13 h à 15 h, il y aura un atelier-conférence sur la zoothérapie. Du café et du dessert seront servis à la pause. L’accès au site et aux activités est entièrement gratuit. Cependant, les personnes souhaitant dîner sur place peuvent se procurer un billet donnant droit à une boîte à lunch au coût de 13 $. Ces billets seront en vente à l’hôtel de ville de Sainte-Julie du 5 au 22 septembre.



Afin de faciliter l’arrivée sur les lieux, la Ville de Sainte-Julie encourage les citoyens à utiliser le transport collectif local gratuit. Les horaires sont disponibles sur le site Web d’Exo.