Les policiers à vélo ont distribué 454 contraventions à des cyclistes cet été

La patrouille cycliste du service de police de l’agglomération de Longueuil n’a pas chômé cet été car les 16 agents affectés à cette unité spéciale ont parcouru environ 2000 km chacun à vélo.

Les agents de la Section de la patrouille cycliste du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), sont entrés officiellement en fonction le 28 mai dernier pour la période estivale et ont rangé leurs vélos la semaine dernière.

Au cours de la période estivale ils ont sillonné les pistes cyclables ainsi que les rues de Boucherville, de Brossard, de Longueuil, de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert.

Les patrouilleurs ont terminé leur saison samedi dernier et le bilan qui en ressort démontre sans équivoque, que cette patrouille permet une meilleure surveillance de proximité du territoire. De plus les agents, par leur mobilité, sont à la fois en support et en action sur le territoire. C’est ainsi qu’au cours de l’été les 16 agents ont porté assistance à 180 reprises aux patrouilleurs delà gendarmerie.

Ils ont procédé à 188 opérations cyclistes ou piétons ce qui a de toute évidence porté fruit car ils ont remis pas moins de 454 constats d’infraction à des cyclistes alors que 77 constats d’infraction ont aussi été remis à des piétons fautifs

Les mêmes patrouilleurs à vélo ont par ailleurs participé à la résolution de certaines problématiques en lien avec l’itinérance et des personnes vulnérables. Ils ont contribué à de nombreuses reprises à la surveillance de scène de crime et ils sont directement responsables de 12 arrestations grâce à leurs interventions ou surveillance sur le terrain.

Ils ont aussi directement traités 21 requêtes en provenance du centre service citoyen 3-1-1 et ont été actifs en faisant la promotion du programme Troque ton ticket qui a été incidemment reconduit pour une huitième année consécutive.

En deux mots, les policiers sur deux roues ont fait plus que rouler 32,000 kilomètres sur le territoire de l’agglomération de Longueuil cet été. Ils ont été au cœur de nombreuses actions à la fois de prévention mais aussi de répressions forts utiles.