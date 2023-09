Lutte à l’inflation : ouverture d’une épicerie solidaire à Sainte-Julie!

L’inflation est un problème, alors la Maison de l’entraide propose une solution car ses responsables viennent d’ouvrir une épicerie solidaire ouverte à tous afin d’offrir un peu de répit à ceux qui en ont besoin!

Le projet estimé à près de 200 000 $ tenait à cœur à Nathalie Garand, la directrice de l’organisme, ainsi que son équipe, et au bout d’une année et demie de travail et de démarches, le commerce a maintenant pignon sur rue au 500 avenue Jules-Choquet, en face des locaux de la Maison de l’entraide.

On y offre à bas prix de la viande, des fruits et légumes, des conserves diverses, un petit coin pour les déjeuners, des épices, du fromage, etc. « On essaye d’offrir le meilleur prix possible! », lance fièrement Mme Garand. Par exemple, une livre de porc haché congelé était offerte lors de l’ouverture, le 21 septembre dernier, à 2,87 $ pour les bénéficiaires de la Maison et à peine quelques sous de plus pour les citoyens de Sainte-Julie. Un paquet de quatre livres de jarret de porc était en vente à 5,50 $, et quelques sous de plus pour les Julievillois.

À l’arrière, une belle cuisine moderne permet d’offrir aux élèves de l’école secondaire du Grand-Coteau des repas incluant dessert et jus à 6 $ (1 $ pour les familles plus en difficulté) et qui sont proposés par une nutritionniste. Les étudiants peuvent dès maintenant commander en ligne à partir du site maisondelentraide.com et cliquer sur l’onglet Épicerie solidaire.

L’endroit qui sent le neuf pourra bientôt accueillir d’ici peu des cuisines collectives ainsi que des ateliers culinaires. Il est à noter que l’épicerie solidaire est ouverte les mardis et mercredis de 12 h à 16 h, les jeudis et vendredis de 12 h à 19 h et les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.

Il ne faut pas oublier en terminant que l’humoriste Mario Jean tiendra la troisième édition de son Encan annuel le dimanche 1er octobre prochain dès 10 h, dans le stationnement situé devant l’organisme. Dans les deux cas, soit l’encan et l’épicerie, vous pourrez faire de belles trouvailles!