Deux trous d’un coup dans un même quatuor : une chance sur… 17 millions!

Une petite page d’histoire a été écrite le 21 août dernier au parcours Rouville du Club de golf de la Vallée du Richelieu à Sainte-Julie alors deux septuagénaires, Roger Giroux et François Chartrand, ont réalisé un trou d’un coup sur deux drapeaux différents au cours d’un même tour!

L’exploit mérite d’être souligné car, selon les statistiques de l’organisation américaine National Hole-in-One Registry, qui compile des données à travers la planète, les chances que deux golfeurs d’un même groupe réalisent un trou d’un coup au même endroit sont de 17 millions contre un!

Roger Giroux n’en était pas à son premier fait d’armes avec la petite balle blanche, car il avait déjà trois trous d’un coup à son palmarès. Arrivé au quatrième drapeau, le golfeur de 77 ans a rappelé à ses compagnons de jeu que son dernier exploit du genre avait été réalisé au même endroit. Il voulait leur prouver que ce n’était pas juste la chance, alors, tel un « Babe Ruth » se présentant au marbre, il a pointé du doigt sa cible…

Le groupe n’a jamais vu la balle tomber dans la coupe et c’est une fois sur le vert qu’il a vu que la balle était bel et bien dans le trou! Sa farce avait donc des allures prophétiques!

Mais la « légende » s’est écrite deux heures plus tard quand son ami François Chartrand a vu quant à lui la balle disparaître dans la coupe, lui permettant à 79 ans d’enfin de réaliser son premier trou d’un coup à vie! Sa «patience » l’a bien récompensé puisque, d’après les archives du Club de golf de la Vallée du Richelieu, cela ne s’était jamais produit depuis l’ouverture du club en 1966! (D’après Le Journal de Montréal)