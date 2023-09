Réouverture du Centre de prélèvements de Varennes

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est heureux d’informer la population de la réouverture graduelle du Centre de prélèvements de Varennes. Les nouveaux locaux se trouvent dans le nouvel Espace des Bâtisseurs situé au 2022, Place du 350e, plus précisément, au premier étage dans la Salle Robert Provost (local 111).



Après cette période de transition, les usagers pourront prendre rendez-vous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 7 h à 11 h 30 pour leurs prises de sang et autres prélèvements.



« Nous savons que ce service était attendu par la population qui surveillait de près le chantier du nouvel Espace des Bâtisseurs. Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nouveau ce service de proximité, malgré les ajustements à apporter aux lieux en collaboration avec la Ville de Varennes. Nos équipes ont très hâte d’accueillir les usagers dans ce merveilleux emplacement! » − Charles Beauchesne, Directeur adjoint santé physique médecine, programmation regroupement clientèles par intérim du CISSS de Montérégie-Est



Prise de rendez-vous en ligne obligatoire



Pour tous vos besoins de prises de sang et autres prélèvements, veuillez prendre rendez-vous en ligne sur le portail Clic Santé pour le Centre de prélèvements de Varennes. Vous pouvez également consulter le site Web du CISSS de la Montérégie-Est pour plus de renseignements sur les prises de sang et autres prélèvements.