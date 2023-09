Jusqu’à 16 666 $ pour les propriétaires de maisons lézardées

La Ville de Boucherville offrira à nouveau des subventions pour les propriétaires de maisons lézardées. Un programme de soutien financier en 2023-2024 sera adopté le 18 septembre.

La Ville disposera d’une enveloppe budgétaire de 291 000 $ pour aider financièrement les résidents à réaliser les travaux de réparation, dont la moitié est financée par la Société d’habitation du Québec (SHQ) par l’entremise de son programme Rénovation Québec.

L’aide financière couvrira une partie des coûts admissibles, soit 66,66 % sur les fondations qui présentent des fissures causées par un affaissement du sol, soit un tiers par la Ville et un tiers par la SHQ. Le montant maximal de la subvention, en tenant compte des deux contributions, sera de 16 666 $.

Le programme s’applique aux résidences unifamiliales, jumelées, en rangée, condo, bifamiliales ou trifamiliales, dont les fondations présentent des lézardes liées à la condition du sol et non pas à un défaut ou à un vice de construction. Le coût total des travaux admissibles doit être d’au moins 10 000 $ par bâtiment.

Le programme sera similaire à celui de l’an dernier alors que le montant maximal de la subvention était de 13 333 $.