Érosion des berges : deux chercheurs consolident l’espoir!

À la différence des berges du fleuve Saint-Laurent, la détermination du député Xavier Barsalou-Duval ne s’effrite pas, bien au contraire, car il a rencontré dernièrement deux chercheurs qui sont des sommités en la matière et ces informations lui ont donné des pistes de solutions et des façons innovatrices de contrer ce problème préoccupant, notamment à Varennes.

Lors de ses démarches, le député du Bloc québécois était accompagné de son collègue de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, dont la population fait face aux mêmes enjeux, et de la présidente du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent, Micheline Lagarde.

Le 8 septembre dernier, ils ont rencontré le professeur Damien Pham-Van-Bang, titulaire de la chaire de recherche en hydraulique-aménagement maritime et fluvial à l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS). Par la suite, le 11 septembre, ils se sont rendus au laboratoire de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) à Québec afin de visiter une infrastructure hydraulique unique en Amérique du Nord. Il s’agit d’un canal long de 120 mètres et large de 5 mètres, servant à analyser le phénomène de l’érosion des côtes dans un environnement contrôlé. Ils ont eu à cette occasion une présentation par un spécialiste en hydrodynamique fluviale côtière, Jacob Stolle.

Selon les deux chercheurs les façons actuelles de faire en matière de lutte à l’érosion sont périmées et il faut trouver d’autres solutions, ce qui doit se conjuguer avec un financement accru de la recherche en ce sens.

« Avec mon collègue du Bloc Québécois, Yves Perron, dont la circonscription est située sur la rive nord en face du mien et qui se heurte aux mêmes enjeux que moi, on a convenu qu’on ne lâcherait pas le morceau. Ensemble, nous continuerons à dénoncer le problème de l’érosion de nos berges, tout en cherchant des pistes de solutions et des façons novatrices de la contrer. Cette rencontre avec ces chercheurs nous outille davantage dans cette direction », a conclu Xavier Barsalou-Duval.