Cure de jeunesse de 600 000 $ pour la maison d’Alençon

Un budget de 600 000 $ a été accordé par le conseil municipal de Boucherville afin de restaurer l’enveloppe extérieure de la maison d’Alençon qui, pour le moins que l’on puisse dire, a besoin de beaucoup d’amour.

Abandonnée depuis longtemps, cette maison en pierre a été construite entre 1803 et 1811 et est citée « immeuble patrimonial ». Propriété de la Ville, elle est située en zone agricole, au 300, chemin d’Alençon, tout près de l’accès menant aux sentiers aménagés dans le boisé Du Tremblay.

Les travaux à réaliser incluent la réfection et la restauration de la toiture et de la structure, le remplacement et la restauration des corniches de la toiture et du soffite ainsi que le remplacement de pierres et le rejointoiement de la maçonnerie.

La maison pourrait peut-être ultérieurement servir de centre d’interprétation du boisé Du Tremblay afin d’offrir aux citoyens de l’information sur les éléments d’intérêt de ce milieu de grande valeur écologique.