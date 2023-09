Assemblée publique de Sainte-Julie en bref: une initiative pour combattre la pénurie de main-d’œuvre

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 12 septembre dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusé sur sa page Facebook.

« Je suis fier de notre proactivité dans ce projet. Cette solution innovante nous permettra de soutenir les entreprises locales », a lancé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, à propos d’une entente de partenariat entre la Ville de Sainte-Julie et la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, en France. Il s’agit d’une première au Québec qui vise à créer des opportunités pour les jeunes de l’agglomération française, tout en comblant les besoins en main-d’œuvre des entreprises julievilloises dans le cadre d’une initiative visant à combattre la pénurie de main-d’œuvre et à favoriser la relance économique post-pandémique. Ce projet est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée.

Le conseil a donc autorisé la directrice générale à présenter et à signer une demande d’aide financière au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) afin de soutenir la mise en œuvre du plan d’action en immigration de la Ville de Sainte-Julie. Il a de plus confirmé la contribution financière de la Ville au projet à la hauteur de 50 % du montant des dépenses admissibles, à raison d’une somme de 177 330,50 $ pour une période de trois ans. Les élus ont donc demandé au MIFI de contribuer à 50 % dans ce projet.



Aides financières



• La Ville a appuyé le dépôt d’une demande au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air – volet 1, par le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) pour la rénovation de la piscine intérieure et la construction d’un nouveau gymnase double.

• Le conseil a fixé une période plus courte pour le financement des règlements suivants lors de l’émission du 3 novembre 2023 : Règlement 1009 (39 700 $) sur 5 ans au lieu de 10 ans; Règlement 1202 (60 400 $) sur 10 ans au lieu de 15 ans; Règlement 1009 (11 192 $) sur 2 ans au lieu de 20 ans; Règlement 1269 (35 314 $) sur 5 ans au lieu de 20 ans; Règlement 1277 (41 552 $) sur 5 ans au lieu de 20 ans.

• Les élus ont autorisé la présentation d’une demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale, volet redressement, pour les travaux admissibles entre le boulevard N.-P.-Lapierre et la rue Nobel, selon les modalités d’application en vigueur.

• La Municipalité a accordé une aide financière de 18 000 $ à l’organisme Défilé de Noël Sainte Julie afin de défrayer en partie les coûts de réalisation de l’édition 2023, tout en accordant du même coup 5 000 $ à cet organisme pour le remboursement de l’achat d’un dôme.

• Le conseil a accordé une aide financière de 1 000 $ à l’organisme Carrefour familial de Sainte-Julie et a accepté de ratifier le versement de 500 $ chacun aux organismes Club FADOQ, Club optimiste et Groupe Scout afin de souligner leurs 50 ans d’existence.

• La Ville a accepté les termes et conditions de l’entente de services aux personnes sinistrées à intervenir entre la Ville de Sainte-Julie et la Société canadienne de la Croix-Rouge, pour une durée de deux ans, soit du 2 décembre 2023 au 2 décembre 2025.