Lumifest: arts numériques et bouffe de rue dans le Vieux-Longueuil

Du 28 au 30 septembre prochains, Asphalte diffusion et la Ville de Longueuil invitent le public à faire un grand saut dans les années 2000 en prenant part au 7e Lumifest, présenté par Desjardins. L’édition Y2K sera fardée, assumée et clinquante à souhait. Elle saura plaire aux nombreux habitués qui attendent maintenant avec impatience ce moment où le déclin des jours fait place à la luminescence de la nuit, l’instant d’un festival, sur la rue Saint-Charles Ouest.

Mappings exclusifs, expérience cinématographique sous dôme, installations interactives, soirées DJs/VJs, karaoké et performances musicales promettent un parcours son et lumière des plus festifs et étonnants, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Sylvestre.

Les DJ sets ICI Musique

Si les deux dernières éditions du festival faisaient la part belle aux années 80 et 90, cette année résonnera au son de Franz Ferdinand, Daft Punk, Lady Gaga et tutti quanti! Sur la piste de danse enflammée du Parvis ICI Musique, en levant la tête, on pourra apercevoir, accroché au balcon de l’édifice Marcel-Robidas, un impressionnant DJ booth complètement psychédélique digne du festival Tommorowland. Il sera conçu spécialement pour l’occasion par l’équipe de Pinkcloud afin de recevoir les plus fascinantes créations visuelles des VJs Mr Grey, Bun Bun et HEX8. Un décor qui en jette, parfait pour accueillir Olivier Robillard Laveaux, Catherine Pogonat, DJ Yro et Barbada aux platines!





Jeudi 28 septembre

Soirée Take Me Out

DJs Olivier Robillard Laveaux et YRO

VJ Mr Grey

Au menu : une mixologie rock-dance pleine d’électrolytes, typique du nouveau millénaire, qui permet amplement le déhanchement que la piste de danse appelle.



Vendredi 29 septembre

Soirée One More Time

DJs Pogopop (Catherine Pogonat) et YRO

VJ Bun Bun

Place au meilleur de la musique électronique avec les sonorités de Daft Punk, LCD Soundsystem, Morcheeba, Massive Attack, Moby, Fatboy Slim et autres Champion de l’électro. (Nul doute que la reine de Mange ta ville saura faire danser ta banlieue!)



Samedi 30 septembre

Soirée Just Dance

DJ Barbada

VJ HEX8 – aka Jocelyn Leduc

Cette soirée dance en hommage aux Drag Queens sera juchée sur des talons aiguilles! Le Lumifest invite l’ensemble de la communauté drag et tous les festivaliers à se costumer afin que la rue Saint-Charles brille aux couleurs du strass et des paillettes!



La fête s’étendra jusqu’aux abords du parc St. Mark, sur la scène Saint-Jean. Chaque soir, l’irremplaçable Manon Vendette, animatrice iconique des karaokés du bar Le Normandie, invitera le public à grimper sur les planches pour pousser leurs meilleurs airs des années 2000. Mais oubliez les téléviseurs : les paroles seront projetées sur écran géant permettant au public d’accompagner les vedettes d’un soir.

Samedi à 20h, Super Plage précédera la soirée karaoké avec une performance musicale en réalité augmentée grâce à des projections scénographiques expérimentales sur écran transparent. Super Plage surfe sur une vague d’amour depuis sa formation en 2019. Il propose un son envoutant flirtant avec des sonorités nu-disco dans un univers éclaté, ludique et coloré où il fait bon faire la fête.



Installations immersives et œuvres numériques

Dix installations permettront aux festivaliers d’explorer le site d’une façon toute muséale. Outre les nombreux mappings qui font la renommée du festival, des œuvres contemplatives ou interactives d’envergure ont été programmées.

À voir absolument : Trëma, une toute nouvelle création utilisant l’intelligence artificielle coproduite par l’équipe du Lumifest et du mXlab de l’UQAM avec Danny Perreault, Victor Drouin-Trempe, Hugo Scurto et Étienne Montenegro. Les spectateurs devront se frayer un passage dans l’antre de cette structure gigantesque pour interagir avec un agent artificiel qui générera du contenu audiovisuel en temps réel basé sur ce qu’il aura appris des visiteurs!

Dans l’église St. Mark, l’œuvre immersive Matière fuyante de l’artiste Martin Messier plongera le public au sein de la matière dans une sorte de boîte noire aux effets sensoriels décuplés par la projection vidéo volumétrique et la spatialisation sonore. Et sur le mur extérieur de l’église, l’artiste 3D et VJ Killian Pichon présentera La mémoire de l’eau, une création qui rend hommage à cette molécule qui fait partie intégrante des êtres humains et des écosystèmes.

Tout près de là, le dôme Desjardins abritera l’expérience cinématographique Au Pays du cancre mou, réalisée par Francis Gélinas. À la sortie, les spectateurs pourront s’arrêter dans une magnifique installation offerte par la Caisse Desjardins Pierre-Boucher et la caisse Desjardins du Vieux-Longueuil pour réaliser un atelier de création d’ombres chinoises.

Jérémy Fassio, présent depuis les tout débuts du Lumifest, s’amusera à personnifier le fameux bogue de l’an 2000 sur la façade de la BMO. Tel un virus, ce personnage viendra s’immiscer dans différents tableaux qui éveilleront la nostalgie des plus grands et séduiront les plus jeunes grâce à une interprétation ludique et colorée.

Dans la ruelle adjacente, Ultra Nan fera sa première apparition hors de son Sherbrooke natal. Ce petit bonhomme allumette sensible et engagé se fait le reflet de notre société actuelle, de ses espoirs tout comme de ses coups de gueule. Il quittera son nid pour enjoliver notre festival de manière lumineuse, mais complètement organique et analogique! De l’autre côté du mur, un personnage tout aussi sympathique prendra vie grâce à la magie de Télé-Québec : Super Plex, le plus courageux des concombres, fera face à une mission plus périlleuse que jamais.

La façade avant de l’édifice Marcel-Robidas sera confiée à l’artiste pluridisciplinaire Cynthia Naggar, amie du festival depuis longtemps, qui nous promet une œuvre inédite réalisée spécialement pour l’événement. Toujours sur le même édifice, mais sur la façade de l’ancienne caserne de pompiers, Jocelyn Leduc présentera une œuvre de mapping sur l’univers de la drag; une réflexion sur la place qu’occupe cette forme d’art dans notre passé collectif, mais aussi, sur l’importance qu’elle prendra dans notre futur, par son côté intrinsèquement rassembleur.

Enfin, comme chaque année, le talent de la relève sera mis à l’honneur : dans la gloriette du parc St. Mark, on pourra admirer 4 projets des finissants du programme Techniques d’intégration multimédia du cégep Édouard-Montpetit.

Une programmation éclatante et complètement gratuite attend donc les festivaliers du 28 au 30 septembre 2023, de 19 h à 23 h (ouverture du site dès 18 h). Pour en savoir plus : Lumifest.ca.

« Le Lumifest est plus qu’un festival : c’est une célébration rassembleuse pour toutes les générations. Cette année, nous plongeons dans le tournant du millénaire, une période qui a marqué l’essor du numérique dans nos vies. Je suis fière que la Ville de Longueuil soit partenaire de cet événement qui, année après année, illumine notre communauté et stimule notre économie locale. Je tiens à remercier tous les artistes, organisateurs et partenaires qui rendent cette expérience unique possible. Rendez-vous sur la rue Saint-Charles pour un voyage lumineux et festif dans le temps ! », souligne Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil.



« Nous sommes extrêmement fiers des programmations des trois dernières années qui ont revisité nos amours du passé. Maintenant que nous savons que le bogue de l’an 2000 fût l’un des premiers fake news, il ne reste qu’à célébrer cette décennie où le numérique a fait une entrée fracassante dans notre quotidien! Dans notre édition Y2K, il y aura du bling bling, du festif et des couleurs plein les murs, des découvertes surprenantes, des installations d’avant-garde et une ambiance du tonnerre pour boucler de belle manière notre triptyque nostalgie, » déclare Dominique Arcand, directeur général d’Asphalte diffusion et fondateur du Lumifest.



Les Lumibouchées de retour

Pour une deuxième année, le festival s’adjoindra la complicité de restaurateurs de la rue Saint-Charles Ouest pour offrir aux festivaliers une délicieuse manière de se sustenter. Il suffira de s’acheter des coupons échangeables dans les restaurants participants pour entreprendre une virée gourmande inégalée! Le camion de rue de l’École Hôtelière de la Montérégie complètera l’offre culinaire avec des créations du corps professoral. Pour arroser tout ça, les bières biologiques Boldwin, les vins Les Hauts de Janeil et les prêts à boire Shape, fournisseurs officiels du festival, sauront ravir les assoiffés.

Le Lumifest fera la collecte des matières recyclables et organiques. Une équipe veillera au tri des matières et des messages de sensibilisation seront bien en vue sur le site, présentés par Énergir.



Pas besoin de conducteur désigné : ça se fera à pied!

Les festivaliers sont invités à laisser leur voiture à la maison : la rue Saint-Charles Ouest sera piétonne entre les rues Saint-Sylvestre et Saint-Jacques et certaines lignes d’autobus seront gratuites pour se rendre sur le site grâce à un partenariat avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL), transporteur officiel (détails à venir au rtl-longueuil.qc.ca).

Pour ceux qui préféreront se rendre en voiture, la Ville de Longueuil offre plusieurs espaces de stationnement gratuit aux alentours de la Zone festive.